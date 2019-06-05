АвтоВАЗ отзывает почти тысячу Lada XRAY

АвтоВАЗ отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY, реализованных с января 2019 г. по сегодняшний день, сообщает пресс-служба Росстандарта. Причина отзыва транспортных средств - вероятность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

"АвтоВАЗ путем рассылки писем и/или по телефону проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления", - уточняют в Росстандарте.

Со списком VIN-кодов подлежащих отзыву машин можно ознакомиться по ссылке.