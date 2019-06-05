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Суды Происшествия

Самарцы, задержанные более чем с 1,5 кг "синтетики", отправятся в колонию

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Железнодорожного района Самары огласили приговор Анастасии Поповой и Владимиру Пяткину, признанным виновными в незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Попову и Пяткина задержали 3 ноября 2018 г., когда они забрали из тайника в пос. Запанской на ул. Неверова, недалеко от ж/д переезда, почти килограмм синтетического наркотика с целью сбыта. При обыске в арендуемой ими квартире сотрудники ФСБ изъяли более 670 г "синтетики".

В отношении Поповой возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере — ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а в отношении Пяткина — о посредничестве в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере — ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Суд приговорил Попову к девяти годам колонии общего режима, а Пяткина — к восьми годам колонии строгого режима.

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