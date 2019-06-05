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Преступления Происшествия

Облсуд оставил в силе продление ареста Дмитрия Сазонова

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу и оставила без изменения постановление суда Самарского района о продлении содержания под стражей Дмитрия Сазонова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получал взятки по 100 тыс. руб. (а всего 400 тыс. руб.) за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По сведениям источника в правоохранительных органах, ежемесячная плата обеспечивала "бесперебойное" покровительство частной охранной организации, которая была близка к ОПГ "Законовские".

Сазонова заключили под стражу. Позже суд продлевал эту меру пресечения. В последний раз Самарский райсуд 23 мая продлил арест на два месяца - до 25 июля. Это постановление Сазонов обжаловал. Но облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

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