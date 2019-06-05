На "Самарском Стройфарфоре" обсудили проблемы бережливого производства

29 мая на базе "Самарского Стройфарфора" завершилось обучение руководителей самарских предприятий принципам и технологиям бережливого производства. Мероприятие состоялось в рамках работы национальной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", оператором которого выступает Федеральный центр компетенций.

В Самаре к нацпроекту проявили высокий интерес, поэтому обучение, которое обычно проходит в Москве, решили провести в регионе. "В Самаре собрался большой пул руководителей, поэтому мы решили приехать сюда сами", - признался Вадим Апрелков, тренер-консультант "Федерального центра компетенций".

"Самарский Стройфарфор" вступил в проект не очень давно, но в качестве площадки для проведения мероприятия был выбран не случайно. На предприятии провели большую модернизацию части своих производств и сегодня готовы повышать эффективность на других участках. На "Самарском Стройфарфоре" обозначили "болевые" точки производства санитарно-строительных изделий. Ежегодно завод выпускает более 2 миллионов единиц сантехники. Многие операции выполняются вручную, а существующее оборудование нуждается в замене.

Сейчас на заводе для отлива сантехники применяют два вида форм: традиционную гипсовую и современную полимерную. "Полимерная заполняется шликером под давлением, что позволяет значительно сократить время протекания процесса и улучшить качество материала, потому что этот процесс автоматизирован, - пояснил Александр Агафонов, директор производства санитарно-строительных изделий "Самарского Стройфарфора". - Литье под давлением - это современная технология в керамике. Мы стремимся увеличить долю литья под давлением и издержки производства сократить".

На "Самарском Трансформаторе" тоже начали внедрять технологии бережливого производства. Они направлены на то, чтобы сократить процесс доставки материалов - минуя склад сразу к производственной линии. "Пока мы на начальной стадии этого проекта, - поделился планами Алексей Трефилов, генеральный директор АО "Самарский Трансформатор". - В итоге планируем минимизировать расходы, что приведет к повышению прибыли, которая будет направлена на социальные программы, повышение заработной платы, модернизацию оборудования".

Принципы бережливого производства применимы к любому предприятию вне зависимости от сферы деятельности. Адаптировать инструменты бережливого производства под нужды конкретного предприятия - задача сложная, но в "Федеральном центре компетенций" с ней обещают справиться. Даже компании, которые работают со стабильно высокими результатами, не хотят останавливаться на достигнутом. "Всегда можно поработать и с доходной, и с затратной частью для получения максимального эффекта, - считает Вадим Апрелков. - Мы работаем для того, чтобы предприятия получали не некий виртуальный результат, а результат, который можно измерить и в рублях, и в тоннах, и в отгрузках продукции".