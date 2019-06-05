Российские пивовары зовут в гости

С 8 по 30 июня российские пивоварни по всей стране открывают свои двери для любителей и ценителей пива. В рамках акции "Открытые пивоварни" все желающие смогут увидеть, как готовится один из самых древних и популярных напитков в мире. К участию в акции приглашаются совершеннолетние посетители, прошедшие предварительную регистрацию.

Акция "Открытые пивоварни" пройдет уже в восьмой раз и охватит более 20 российских городов - от Калуги до Владивостока. В ней участвуют средние и крупные производители, такие как "Балтика", AB InBev Efes и Heineken и др.

Из года в год акция привлекает все больше внимания. С момента проведения первых экскурсий в 2012 году пивоваренные заводы посетили уже более 30 тысяч человек. Интерес понятен: пиво давно стало частью нашей культуры, а история этого напитка насчитывает более пяти тысяч лет. Большое влияние на распространение пива в России оказал Петр Первый, который был любителем напитка, ввел его в меню званых обедов и дипломатических приемов. В те времена даже существовал госзаказ на пиво для армии, флота и дворца.

Экскурсия поможет не только узнать историю пива, но и разобраться в тонкостях его производства. Это очень сложный процесс, который включает несколько этапов. Как выглядит производство на заводе, из каких ингредиентов варится напиток, что такое ферментация и в чем секрет приготовления сусла, как проходит процесс брожения, фильтрации, деалкоголизации - все это вы узнаете на пивоварне "из первых рук".

Сегодня на рынке представлено огромное количество сортов пива: светлого и темного, с разной степенью горечи, содержания алкоголя и экстрактивностью начального сусла, спецификой вкуса и аромата. Нам нравится вкус, но мы не всегда точно знаем, как отличить один сорт от другого. Теперь есть возможность разобраться и оценить различные виды любимого напитка. Пивовары расскажут, чем светлое пиво принципиально отличается от темного, что такое лагер, от каких факторов зависят вкус, цвет и другие характеристики продукта.

"Пиво варит не богатый - пиво варит тороватый (умелый)" - гласит народная поговорка, и с ней трудно поспорить. Качественное пиво варят настоящие профессионалы своего дела на современном высокотехнологичном оборудовании. В акции участвуют предприятия, поддерживающие очень высокие стандарты качества, и они покажут, что пиво - это полностью натуральный продукт, для производства которого используется только лучшее сырье - солод, хмель, дрожжи и вода. Убедиться в этом помогут дегустации, предусмотренные в рамках каждой экскурсии.

В Самарской области в акции участвует пивоваренный завод компании "Балтика", работающий в селе Сырейка Кинельского района по адресу: Промышленная зона, Балтийский проезд, 1. Посмотреть расписание и записаться на экскурсии можно на сайте Союза российский пивоваров www.beerunion.ru/openday. Для прохода на предприятия в выбранный день экскурсии необходим паспорт. Обещаем, что прогулка по пивоварне запомнится надолго! И напоминаем, что посетить пивоварню смогут только совершеннолетние граждане.