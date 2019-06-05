К управлению Росприроднадзора по Самарской области присоединят Ульяновский регион

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о новой схеме размещения территориальных органов Росприроднадзора, предполагающий упразднение департамента по Приволжскому федеральному округу.

Вместо 13 региональных подразделений в ПФО появится шесть управлений: Волжско-Камское в Казани, Западно-Уральское в Перми, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в Нижнем Новгороде, управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям в Самаре, управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в Саратове и Южно-Уральское в Уфе.

"Предлагаемая схема позволит путем укрупнения и создания межрегиональных управлений сократить численность руководящего и административного аппарата и увеличить количество инспекторского состава, оптимизировать нагрузку на одного специалиста. Совершенствование структуры ведомства проходит с учетом задач национального проекта "Экология", - отмечают в Минприроды.