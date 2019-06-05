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ЖКХ и благоустройство Общество

"Ипподром Арену" оставили без газа

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СВГК" перекрыло подачу газа и опломбировало котельную спорткомплекса "Ипподром Арена", сообщают в учреждении. В результате стал невозможен подогрев воды, и бассейн закрыли на неопределенный срок.

Фото: https://vk.com/fsc_ippodrom

"Уважаемые клиенты спорткомплекса! 04.06.2019 без предварительного уведомления и объяснения причин представителями ООО "СВГК" была перекрыта подача газа и опломбирована котельная, обеспечивающая подачу горячей воды на объект спорта "Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в Промышленном районе городского округа Самара (территория бывшего ипподрома)", — уточняется в сообщении "Ипподром Арены".

По информации спорткомплекса, ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" (ОЦСМ) заключило договор на поставку тепловой энергии с ООО "СамРЭК-Эксплуатация". Последнее арендует котельную и обслуживает ее оборудование, а также оплачивает СВГК поставку газа. По словам представителей спорткомплекса, задолженности по оплате услуг по договору с ООО "СамРэк-Эксплуатация" нет.

В СВГК сообщили, что газоснабжение котельной приостановлено по указанию "Газпром межрегионгаз Самара", который является поставщиком газа спорткомплексу, владельцем же подводящих сетей газоснабжения  — ООО "СВГК".

"Отключение объекта "Ипподром Арена" силами специалистов СВГК произведено по поручению поставщика газа в связи с задолженностью ООО "СамРЭК-Эксплуатация" перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара", - ответили в пресс-службе СВГК.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, которая возникла не по вине Учреждения (ГАУ СО "ОЦСМ". — Прим. Волга Ньюс), выполнение государственного задания, а также оказание услуг в рамках внебюджетной деятельности на указанном объекте спорта не представляется возможным до возобновления подачи горячей воды. Вопрос поставки горячей воды решается в срочном порядке", — говорится в сообщении оператора "Ипподром Арены".

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