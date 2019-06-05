"Зетта" получит почти 50 млн руб. на выпуск универсальных электродвигателей в Тольятти

На площадке Петербургского международного экономического форума Фонд развития моногородов и ООО "Зетта" подписали соглашение о финансировании проекта по организации производства универсального энергоэффективного тягового асинхронного двигателя с внешним ротором (мотор-колесо) в Тольятти.

Фонд предоставит льготный беспроцентный заем в размере 49,5 млн руб., а АО "Корпорация "МСП" выдаст гарантию на эту сделку. Общий объем инвестиций в проект составит 188,7 млн рублей.

Продукция тольяттинского предприятия в том числе будет использоваться для разработки отечественного электромобиля ZETTA, а также для подъемных средств (грузовые и лифтовые лебедки).