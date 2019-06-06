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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ сменил статус с публичного на непубличный

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, АвтоВАЗ изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование Акционерное общество "АвтоВАЗ", сообщает пресс-служба компании.

"Изменение статуса АвтоВАЗа вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе", - уточнили в компании.

Пресс-служба автогиганта напоминает, что регистрация нового наименования освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных обществ согласно законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Решение об освобождении от такой обязанности утверждено Банком России 22 мая 2019 года.

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