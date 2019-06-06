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Александр Хомутов возглавил дубль гандбольной "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возглавлявший в минувшем сезоне команду "Лада" в должности старшего тренера Александр Хомутов назначен главным тренером дублирующего состава тольяттинского клуба, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

У руля "Лады-2" Александр Николаевич ранее уже находился несколько сезонов вплоть до 2013 года, когда был введен в руководящий штаб основной команды во главе с Левоном Акопяном. За пять лет совместной работы этих специалистов автозаводская дружина четыре раза завоевала серебро чемпионата России, один раз взяла бронзу и выиграла в 2014 г. Кубок ЕГФ. А в минувшем сезоне Хомутов привел "Ладу" к очередному вице-чемпионскому званию в суперлиге.

На посту наставника дублирующего состава он сменил Алексея Жаворонкова, который покидает клуб. Он руководил командой шесть сезонов, в ходе которых она завоевала три серебра, два золота и одну бронзу девичьего первенства страны.

Из отпуска дублирующая команда, как и основная, выйдет 8 июля. Вместе они проведут выездной общефизический сбор на крымском побережье Черного моря, который продлится в Алуште с 20 по 30 июля.

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