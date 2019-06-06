На "Метафесте" выступит группа "Кирпичи"

Участником музыкального фестиваля "Метафест-2019", который пройдет с 23 по 24 августа на Мастрюковских озерах, станет группа "Кирпичи", сообщают организаторы.

"Много лет подряд мы думали, что "Кирпичам" нужно обязательно быть в программе нашего фестиваля. Но все время что-то шло не так. И наконец-то отцы питерского гитарного рэпа впервые на "Метафесте", - говорится в паблике мероприятия в соцсети.

В 2019 г. на фестивале также выступят "Биртман" (СПб), Билли Новик (BILLYʼS BAND) поет Егора Летова (СПб), Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Мск), Василий Уриевский и Gardina (Мск/Саратов), Хадн Дадн (Мск), Barrels (новый проект участников Rivoli, Frankly Speakers, Bajinda Behind the Enemy Lines, Мама не узнает), рок-бард Бранимир (Волгоград).