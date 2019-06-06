16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На "Метафесте" выступит группа "Кирпичи" 8 июня Самарский джазовый оркестр выступит под открытым небом В Самаре открылся I международный фестиваль "Денис Мацуев и друзья" Джаз в Струковском вошел в ТОП-10 джазовых опен-эйр фестивалей лета В Самаре пройдет девятая музыкальная детская академия под патронажем Юрия Башмета

Музыка Культура

На "Метафесте" выступит группа "Кирпичи"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 188
Версия для печати

Участником музыкального фестиваля "Метафест-2019", который пройдет с 23 по 24 августа на Мастрюковских озерах, станет группа "Кирпичи", сообщают организаторы.

Фото: https://vk.com/metafest

"Много лет подряд мы думали, что "Кирпичам" нужно обязательно быть в программе нашего фестиваля. Но все время что-то шло не так. И наконец-то отцы питерского гитарного рэпа впервые на "Метафесте", - говорится в паблике мероприятия в соцсети.

В 2019 г. на фестивале также выступят "Биртман" (СПб), Билли Новик (BILLYʼS BAND) поет Егора Летова (СПб), Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (Мск), Василий Уриевский и Gardina (Мск/Саратов), Хадн Дадн (Мск), Barrels (новый проект участников Rivoli, Frankly Speakers, Bajinda Behind the Enemy Lines, Мама не узнает), рок-бард Бранимир (Волгоград).

Гид потребителя

Фото на сайте

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

Фестиваль, посвященный 160-летию композитора Джакомо Пуччини

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30