Галерея "Виктория" устраивает недельный фестиваль "Назад в город"

С 10 по 16 июня галерея "Виктория" в Самаре организовывает фестиваль современного искусства "Назад в город". В программе много современного искусства, экскурсии по неправославным церквям, перформансы, знакомство с молодыми художниками, день рождения у драматурга, и дискуссии о творчестве.
Под кураторством Сергея Баландина в общественных и частных пространствах города будут проходить однодневные выставки, перформансы, экскурсии, спектакли. В некоторых проектах запланировано участие зрителей. Фестиваль также даст возможность всем, кто не успел посмотреть в прошлом году спектакль-променад "Прислоняться", спуститься в метро, надеть наушники и погрузиться в мир, созданный режиссером Никитой Славичем и драматургом Сергеем Давыдовым.
Сергей Баландин, куратор фестиваля: "Этот фестиваль — наследник идей Квартирной триеннале, которую мы проводили в 2017 году и будем проводить в 2020. Мы увидели, что городу не хватает маленьких независимых событий и решили снова устроить летний "трип" по городу. В разных форматах — от перформанса до лекций в туалетах и экскурсий по гаражам мы будем говорить о городской жизни. Это событие, конечно, в первую очередь, для тех, кто интересуется современным искусством, а также всем альтернативным, кому интересна изнанка нашего города, и который уже опробовал все экскурсии. Поэтому особо рекомендую спецпрограмму "Рассказы о настоящем", где наши гиды — среди которых писатель Андрей Олех и драматург Сергей Давыдов — станут проводниками в мир непарадной Самары. У Сергея, кстати, в день экскурсии будет день рождения, и любой сможет на него попасть! Еще одна изюминка фестиваля — показ дипломных работ Самарской Школы Авангарда, которые раскинулись от моста через Самарку до ЯR-бара, и дебюты арт-сообщества "НУМЫЖЫ" и очередной выставки многолетнего проекта "Карманный авангард".
Программа фестиваля:
10 июня
19:00 Выставка Юргена Кирспеля (Германия) "Принтер не работает".
Квартирная галерея "T-ROOMS". ул. Ленинградская, 20, кв. 22.
11 июня
12:00 Открытие инсталляции Татьяны Макаровой "Без названия".
15:00 Перформанс Дианы Егоровской "Яндекс // Человек".
18:00 Перформанс-исследование Самарской школы авангарда "Под одной крышей"
(количество мест ограничено).
12 июня
13:00 — 21:00 Выставка арт-объединения "НУМЫЖЫ".
14:00 Перформанс Милы Князевой, Анастасии Альбокриновой "Смерть невинности".
16:00 Открытие инсталляции Татьяны Макаровой "Эдем 999".
17:00 Лекция-перформанс Олега Захаркина, Кирилла Якунина "Нафинг — практики отрицания искусства в стрит-арте".
19:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия по граффити. Гид — Сергей Баландин.
13 июня
10:00 — 23:00 Выставка фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".
17:00 Лекция Сергея Баландина "Культура желания".
18:00 Инсталляция Анастасии Яшкиной "Без названия".
20:00 Перформанс Самарской школы авангарда "Случайный разговор о красоте"
(количество мест ограничено).
14 июня
10:00 — 23:00 Выставка фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".
12:00 Выставка Александра и Ольги Филимоновых "В рабочий полдень".
18:00 Перформанс Любови Ионовой "Через Самару".
18:40 Спектакль "Прислоняться".
Количество мест ограничено. Требуется регистрация
19:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия "Неправославные церкви Самары". Гид — Максим Квятковский.
20:00 Дискуссия-перформанс в рамках выставки фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".
15 июня
10:00 — 23:00 Выставка фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".
16:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия по Кошелеву. Гид — Сергей Давыдов.
18:00 Лекция Дарьи Волковой "Пейзаж в пейзаже".
18:40 Спектакль "Прислоняться". Требуется регистрация.
22:30 Выставка "Карманный авангард".
16 июня
16:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия по Безымянке. Гид — Андрей Олех.
18:40 Спектакль "Прислоняться". Требуется регистрация.
19:00 Экскурсия по "Кораблю толерантности" Ильи и Эмилии Кабаковых. ул. Максима Горького/Некрасовский спуск.
20:00 После экскурсии на пляже у Некрасовского спуска — Закрытие фестиваля. Вечеринка термосов.
Подробная информация о программе и прайсе мероприятия в официальной группе фестиваля.