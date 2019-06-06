Галерея "Виктория" устраивает недельный фестиваль "Назад в город"

С 10 по 16 июня галерея "Виктория" в Самаре организовывает фестиваль современного искусства "Назад в город". В программе много современного искусства, экскурсии по неправославным церквям, перформансы, знакомство с молодыми художниками, день рождения у драматурга, и дискуссии о творчестве.

Под кураторством Сергея Баландина в общественных и частных пространствах города будут проходить однодневные выставки, перформансы, экскурсии, спектакли. В некоторых проектах запланировано участие зрителей. Фестиваль также даст возможность всем, кто не успел посмотреть в прошлом году спектакль-променад "Прислоняться", спуститься в метро, надеть наушники и погрузиться в мир, созданный режиссером Никитой Славичем и драматургом Сергеем Давыдовым.

Сергей Баландин, куратор фестиваля: "Этот фестиваль — наследник идей Квартирной триеннале, которую мы проводили в 2017 году и будем проводить в 2020. Мы увидели, что городу не хватает маленьких независимых событий и решили снова устроить летний "трип" по городу. В разных форматах — от перформанса до лекций в туалетах и экскурсий по гаражам мы будем говорить о городской жизни. Это событие, конечно, в первую очередь, для тех, кто интересуется современным искусством, а также всем альтернативным, кому интересна изнанка нашего города, и который уже опробовал все экскурсии. Поэтому особо рекомендую спецпрограмму "Рассказы о настоящем", где наши гиды — среди которых писатель Андрей Олех и драматург Сергей Давыдов — станут проводниками в мир непарадной Самары. У Сергея, кстати, в день экскурсии будет день рождения, и любой сможет на него попасть! Еще одна изюминка фестиваля — показ дипломных работ Самарской Школы Авангарда, которые раскинулись от моста через Самарку до ЯR-бара, и дебюты арт-сообщества "НУМЫЖЫ" и очередной выставки многолетнего проекта "Карманный авангард".

Программа фестиваля:

10 июня

19:00 Выставка Юргена Кирспеля (Германия) "Принтер не работает".

Квартирная галерея "T-ROOMS". ул. Ленинградская, 20, кв. 22.

11 июня

12:00 Открытие инсталляции Татьяны Макаровой "Без названия".

15:00 Перформанс Дианы Егоровской "Яндекс // Человек".

18:00 Перформанс-исследование Самарской школы авангарда "Под одной крышей"

(количество мест ограничено).

12 июня

13:00 — 21:00 Выставка арт-объединения "НУМЫЖЫ".

14:00 Перформанс Милы Князевой, Анастасии Альбокриновой "Смерть невинности".

16:00 Открытие инсталляции Татьяны Макаровой "Эдем 999".

17:00 Лекция-перформанс Олега Захаркина, Кирилла Якунина "Нафинг — практики отрицания искусства в стрит-арте".

19:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия по граффити. Гид — Сергей Баландин.

13 июня

10:00 — 23:00 Выставка фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".

17:00 Лекция Сергея Баландина "Культура желания".

18:00 Инсталляция Анастасии Яшкиной "Без названия".

20:00 Перформанс Самарской школы авангарда "Случайный разговор о красоте"

(количество мест ограничено).

14 июня

10:00 — 23:00 Выставка фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".

12:00 Выставка Александра и Ольги Филимоновых "В рабочий полдень".

18:00 Перформанс Любови Ионовой "Через Самару".

18:40 Спектакль "Прислоняться".

Количество мест ограничено. Требуется регистрация

19:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия "Неправославные церкви Самары". Гид — Максим Квятковский.

20:00 Дискуссия-перформанс в рамках выставки фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".

15 июня

10:00 — 23:00 Выставка фотоклуба "Контраст" "Стирая границы запечатленного прошлого".

16:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия по Кошелеву. Гид — Сергей Давыдов.

18:00 Лекция Дарьи Волковой "Пейзаж в пейзаже".

18:40 Спектакль "Прислоняться". Требуется регистрация.

22:30 Выставка "Карманный авангард".

16 июня

16:00 "Рассказы о настоящем". Экскурсия по Безымянке. Гид — Андрей Олех.

18:40 Спектакль "Прислоняться". Требуется регистрация.

19:00 Экскурсия по "Кораблю толерантности" Ильи и Эмилии Кабаковых. ул. Максима Горького/Некрасовский спуск.

20:00 После экскурсии на пляже у Некрасовского спуска — Закрытие фестиваля. Вечеринка термосов.

Подробная информация о программе и прайсе мероприятия в официальной группе фестиваля.