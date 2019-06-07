МТС вложит 2 млрд руб. в цифровизацию экономики Самарской области до конца 2020 года

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг - ПАО "МТС" - и правительство Самарской области на ПМЭФ-2019 подписали соглашение о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики региона, городского хозяйства и социальной сферы, а также дальнейшее развитие инфраструктуры связи. В его рамках МТС до конца 2020 г. намерена инвестировать в цифровизацию Самарской области 2 млрд рублей.

Соглашение подписали и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент ПАО "МТС" Алексей Корня.

Так, на территории региона планируется реализовать технологические проекты с использованием инновационных IT- и телеком-решений МТС, в том числе big data, системной интеграции, облачных сервисов, "интернета вещей", искусственного интеллекта, решений по кибербезопасности.

Основными направлениями сотрудничества станут проекты, обеспечивающие повышение безопасности городской среды и эффективности использования ресурсов региональной экономики, проекты в области дорожного строительства и логистики; развитие медицинских цифровых сервисов совместно с Центром инновационного развития Самарского государственного медицинского университета, а также запуск тестовых зон в рамках федеральной программы "Умный город".

По словам директора филиала МТС в Самарской области Александра Меламеда, речь идет, в частности, о реализации проектов на основе искусственного интеллекта в области медицины. "Это то, что сейчас просто необходимо. Также у нас есть проекты в области цифровизации потока пациентов в медицинских учреждениях, ухода от привычных в нашем понимании регистратур", - рассказал он.

"Самарская область обладает огромным цифровым потенциалом: уже сейчас мы входим в десятку регионов с наиболее высоким проникновением инновационных услуг, на территории региона выстроена качественная телеком-инфраструктура, что позволит в кратчайшие сроки перейти на "цифровые рельсы" в рамках федеральной программы "Цифровая экономика", - отметил Виктор Кудряшов и добавил, что сотрудничество с одним из крупнейших в России телекоммуникационных операторов, бесспорно, даст мощный стимул для дальнейшего развития и внедрения современных технологий во всех значимых отраслях экономики региона.

В частности, по его словам, Самарская область совместно с МТС планирует вести работу над созданием центра обработки данных, которым будут пользоваться не только органы власти и бюджетные учреждения, но и резиденты ОЭЗ "Тольятти" и промышленные предприятия.

Как, в свою очередь, заметил президент ПАО "МТС" Алексей Корня, накопленный компанией опыт реализации цифровых проектов и "значимая региональная экспертиза" позволят предлагать кастомизированные именно для задач и потребностей региона цифровые решения. В их числе- решения в области "умных городов" и социальных сервисов. "Цифровизация открывает перед нами новые возможности: это и повышение доступности медицинских и образовательных услуг, и обеспечение безопасности граждан, и рост производительности труда на любом производстве. МТС сегодня лидирует в Самарской области по покрытию инновационных сетей, в том числе и специальных сетей для решений в области "интернета вещей". Развитая инфраструктура плюс высокий уровень накопленных компетенций дает нам возможность стать драйвером цифровой трансформации в регионе, и мы рады объединить усилия с правительством Самарской области для реализации множества инновационных проектов, направленных на повышение благосостояния региона", - отметил Алексей Корня.