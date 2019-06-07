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Муниципалитеты Экономическая политика

Соглашение мэрии Сызрани с теплоснабжающей компанией признано неконкурентным

СЫЗРАНЬ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комиссия ФАС России 6 июня квалифицировала соглашение между администрацией Сызрани и ООО "Энергетик" как неконкурентное, сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Ранее единой теплоснабжающей компанией (ЕТО) города было МУП "ЖЭС", но затем предприятие вступило в стадию банкротства с долгом около 1 млрд руб. и статус ЕТО получило ООО "Энергетик". Однако ФАС признала присвоение организации этого статуса незаконным, поскольку в момент передачи прав "Энергетику" местные власти не только не устроили конкурс, но и позже не опубликовали в предусмотренные законом сроки постановление о выборе этой компании в качестве новой ЕТО.

По предупреждению антимонопольного органа, в течение двух месяцев постановление должны были отменить и провести новый конкурс. Однако мэрия не исполнила к сроку это указание, и в конце марта ФАС возбудила дело в отношении администрации.

31 мая глава Сызрани Николай Лядин подписал постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс" и МУП "ЖЭС" в зонах своего присутствия.

6 июня комиссия ФАС России удовлетворила ходатайство МУП "ЖЭС" и дала квалификацию делу по ст. 16 ФЗ "О защите конкуренции" - неконкурентное соглашение между администрацией г.о. Сызрань и ООО "Энергетик".

МУП "ЖЭС" зарегистрировано в Сызрани в 2001 г., специализируется на производстве пара и горячей воды котельными. По данным ИАС Seldon Basis, выручка МУПа по итогам 2017 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 1,4 млрд руб., чистый убыток - 15,3 млн рублей. До старта процедуры банкротства директором предприятия был Василий Панасов. Он же являлся руководителем ООО "Энергетик" в 2016 году. Последнее действует с 2004 г., занимается производством, передачей и распределением пара и горячей воды. Выручка ООО "Энергетик" по итогам 2017 г. равна 217,9 млн, чистая прибыль - 5,68 млн рублей. Владельцем общества, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, является Дмитрий Дузь. Прежде он владел ООО ЧОО "Гранит" (ликвидировано в 2013 г.) вместе с ООО "Криста", подконтрольным на 92,3% Максиму Симонову. В числе собственников ООО "Энергетик" ранее числился депутат Самарской губернской думы Владимир Симонов.

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