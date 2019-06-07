Соглашение мэрии Сызрани с теплоснабжающей компанией признано неконкурентным

Комиссия ФАС России 6 июня квалифицировала соглашение между администрацией Сызрани и ООО "Энергетик" как неконкурентное, сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Ранее единой теплоснабжающей компанией (ЕТО) города было МУП "ЖЭС", но затем предприятие вступило в стадию банкротства с долгом около 1 млрд руб. и статус ЕТО получило ООО "Энергетик". Однако ФАС признала присвоение организации этого статуса незаконным, поскольку в момент передачи прав "Энергетику" местные власти не только не устроили конкурс, но и позже не опубликовали в предусмотренные законом сроки постановление о выборе этой компании в качестве новой ЕТО.

По предупреждению антимонопольного органа, в течение двух месяцев постановление должны были отменить и провести новый конкурс. Однако мэрия не исполнила к сроку это указание, и в конце марта ФАС возбудила дело в отношении администрации.

31 мая глава Сызрани Николай Лядин подписал постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс" и МУП "ЖЭС" в зонах своего присутствия.

6 июня комиссия ФАС России удовлетворила ходатайство МУП "ЖЭС" и дала квалификацию делу по ст. 16 ФЗ "О защите конкуренции" - неконкурентное соглашение между администрацией г.о. Сызрань и ООО "Энергетик".