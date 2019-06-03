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"Т Плюс" и МУП "ЖЭС" присвоен статус ЕТО в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 31 мая, главой Сызрани Николаем Лядиным подписано постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс" и МУП "ЖЭС" в зонах своего присутствия, сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Напомним, ранее единой теплоснабжающей компанией города было МУП "ЖЭС". Помимо Сызранской ТЭЦ предприятию принадлежит муниципальная котельная.

"ЖЭС" находится в процедуре банкротства с долгом около 1 млрд рублей. После банкротства МУПа статус ЕТО получило ООО "Энергетик". Однако ФАС признала присвоение организации данного статуса незаконным.

Теперь согласно постановлению администрации Сызрани, МУП "ЖЭС" присвоен статус ЕТО в зонах котельных № 1, 5, 8, 10, 12, 16 (23), 17, 18 (11), 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 54, 58, 60, 62. ПАО "Т Плюс" присвоен статус в зоне работы Сызранской ТЭЦ для потребителей Южной и Юго-Западной зон.

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