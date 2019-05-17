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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" поборется за право стать единой теплоснабжающей организацией Сызрани

СЫЗРАНЬ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ПАО "Т Плюс" подало заявку на участие в конкурсе по выбору единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Сызрани, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на директора самарского филиала "Т Плюс" Александра Гришатова.

Как он отметил, компания планирует получить статус ЕТО в зоне Сызранской ТЭЦ.

Напомним, ранее единой теплоснабжающей компанией города было МУП "ЖЭС". Помимо Сызранской ТЭЦ предприятию принадлежит муниципальная котельная. Ее оператора также предстоит определить.

"ЖЭС" находится в процедуре банкротства с долгом около 1 млрд рублей. После банкротства МУПа статус ЕТО получило ООО "Энергетик". Однако ФАС признала присвоение организации данного статуса незаконным.

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