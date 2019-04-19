В Сызрани ищут новую единую теплоснабжающую организацию

Администрация города Сызрань опубликовала постановление от 17 апреля об утрате ООО "Энергетик" статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) города, следом мэрия разместила на сайте предложение теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям о подаче заявок на присвоение статуса ЕТО, пишет "КоммерсантЪ".

Согласно правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации, для присвоения организации статуса ЕТО лица, владеющие источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, в течение месяца подают заявку, к которой прилагается бухгалтерская отчетность.

Если будет подана одна заявка, то статус ЕТО присваивается этой организации. Если подано несколько заявок, то статус присваивается исходя из таких критериев, как владение источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью, размер собственного капитала, способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения. Если не будет подано ни одной заявки, то статус присваивается организации, владеющей источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Комиссия принимает заявки с 17 апреля до 17 мая включительно.

Получить комментарии у ООО "Энергетик" не удалось. В администрации города сослались на информацию, опубликованную на официальном сайте ­мэрии.

Напомним, одним из бывших совладельцев "Энергетика", по данным "СПАРК-Интерфакс", является депутат Самарской губернской думы и бенефициар ГК "Криста" Владимир ­Симонов.

В январе Федеральная антимонопольная служба признала неправомерным присвоение ООО "Энергетик" статуса ЕТО. До этого он принадлежал МУП "ЖЭС", которое сейчас банкротится с долгом более 800 млн руб. перед ПАО "Т Плюс". Статус единственного поставщика вместе с имущественным комплексом МУПа достался ООО "Энергетик". Как выяснила тогда ФАС, администрация Сызрани в момент передачи прав "Энергетику" бездействовала. Местные власти не только не устроили конкурс, но и позже не опубликовали в предусмотренные законом сроки постановление о выборе "Энергетика" в качестве новой ЕТО. По предупреждению антимонопольного органа, в течение двух месяцев постановление должны были отменить и провести новый конкурс. Однако мэрия не исполнила к сроку указание антимонопольного ведомства, и в конце марта ФАС возбудила дело в отношении администрации.

В ситуацию с теплоснабжением в Сызрани в декабре также вмешались федеральные власти. Компания "Т Плюс" обратилась к комитету ЖКХ Госдумы с просьбой взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. По мнению кредитора, "Энергетик" незаконно собирает плату с потребителей тепловых ресурсов, поскольку не имеет договора снабжения теплом и ГВС с поставщиком ресурса. Комитет по ЖКХ направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку по данному факту и принять меры прокурорского ­реагирования.

В "Т Плюс" пояснили, что основанием для признания ООО "Энергетик" утратившим статус ЕТО стало обращение самого ООО о том, что оно лишилось имущества, владение которым было основанием для наделения его статусом ЕТО. "Исходя из требований закона, такое обращение должно было быть сделано ООО "Энергетик" еще 26 августа 2018 г., когда МУП "ЖЭС" расторгло с ООО договор аренды теплосетевого имущества. Именно с этого момента "Энергетик" фактически лишился статуса ЕТО …В любом случае, независимо от наличия или отсутствия статуса ЕТО, продавать тепловую энергию может лишь тот, кто ее производит или покупает для перепродажи — такой организацией на территории Сызрани является ЖЭС…", — поясняют в "Т Плюс".

Ранее внешний управляющий МУП "ЖЭС" Наталья Гасанова отмечала, что в Сызрани нет организации, которая обладает всеми требованиями для получения статуса ЕТО: "Только у МУП "ЖЭС" есть оборудование, которое позволяет передавать потребителям тепло и воду".

Так, стало известно, что контроль над городским теплоснабжением пытается сохранить депутат Самарской губернской думы и бенефициар ГК "Криста" Владимир Симонов. По сведениям первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, долги МУП "ЖЭС" хочет выкупить ООО "Криста". Однако дозвониться в ООО "Криста" и подтвердить эту информацию изданию не удалось. "Т Плюс", которая изначально подала иск на уплату долга, не доверяет компании и не считает ее платежеспособной в силу того, что за последние кварталы ООО несет убытки", — уточняет Сигал.