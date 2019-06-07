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Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин отметил рост инвестклимата в Самарской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в своей речи Владимир Путин отдельно упомянул Самарский регион в контексте стремительного роста в рейтинге инвестиционного климата в РФ.

"По динамике улучшения инвестиционного климата в этом году лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов и полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов в национальные проекты и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности российского фонда прямых инвестиций", - сказал Владимир Путин.

Напомним, 7 июня на ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, составленного Агентством стратегических инициатив. В этом рейтинге Самарская область заняла 24-е место, поднявшись на 24 пункта по сравнению с прошлым годом.

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