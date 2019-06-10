В Тольятти нетрезвый водитель перевернулся на Lada Priora и сбил двоих детей

В воскресенье, 9 июня, на бульваре Туполева в Тольятти нетрезвый водитель Lada Priora сбил двоих детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили правоохранители, в 18:20 48-летний мужчина за рулем отечественной легковушки ехал со стороны Ленинского проспекта в сторону ул. Свердлова. В пути следования он наехал на бордюр и автомобиль перевернулся, после чего совершил наезд на пешеходов — девочек 2017 и 2009 годов рождения, находившихся в сопровождении взрослых на тротуаре. Несовершеннолетние получили травмы и доставлены в медучреждение.

По предварительным данным водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.