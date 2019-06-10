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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ представит две версии Lada Vesta

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ближайшем будущем АвтоВАЗ предоставит своим клиентам две премьеры: это Lada Vesta с коробкой CVT, а также его рестайлинг версия, пишет car.ru.

Существовала неясность, ведь многие видели связь даты старта производства Vesta с коробкой CVT и появлением версии рестайлинг. Официальное представительство АвтоВАЗ дало разъяснение, что альтернатива в выборе трансмиссий автомобиля становится востребована среди автолюбителей.

Не секрет, что новая Lada Vesta будет выпускаться с 1,6-литровым 114 л.с. мотором от Renault-Nissan.

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