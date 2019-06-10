16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банкир Рафаиль Абдрашитов взял на себя обязательства клиентов РКБ Полицейские Тольятти задержали пассажирку маршрутки, перевозившую наркотики Жителю Шигон, второй раз пойманному за рулем пьяным, грозит тюремный срок ККС санкционировала уголовное преследование судьи Ежова Двух сотрудников чапаевского морга заподозрили в "продаже" покойников

Преступления Происшествия

Банкир Рафаиль Абдрашитов взял на себя обязательства клиентов РКБ

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 63
Версия для печати

Бывший бенефициар лишившегося лицензии Регионального коммерческого банка (РКБ) Рафаиль Абдрашитов признался, что участвовал в фиктивных операциях в последние дни "жизни" кредитной организации, пишет "Самарское обозрение".

Ранее банкир выстраивал совсем иную схему защиты, уверяя суд, что в тот момент он плохо осознавал, что подписывает. По мнению экспертов, прояснение памяти Абдрашитова чревато новым уголовным делом.

Региональный коммерческий банк был зарегистрирован в Ульяновске, однако при этом имел самое непосредственное отношение к Самарскому региону. Его реальным владельцем выступал местный бизнесмен Ринат Гакилов, а центр управления банком размещался в Самаре.

Бывший собственник самарского Юнитбанка Рафаиль Абдрашитов числился в РКБ советником председателя правления, однако, по информации издания, его реальные функции были значительно шире. Фактически он курировал оперативное руководство банком и являлся одним из его бенефициаров.

На данный момент и Гакилов, и Абдрашитов находятся в процессе банкротства с подачи ООО "Избушка". Долги бизнесменов во многом связаны с тем, что они массово занимали деньги у клиентов РКБ. Позднее в суде Абдрашитов и Гакилов стали отказываться от взятых на себя обязательств, заявляя о том, что требуемых с них сейчас денег не получали. Зачем в таком случае они давали расписки, ответчики объясняли крайне запутанно.

Как пишет "Самарское обозрение", представители Абдрашитова настаивали, что "в банке на тот момент была сложная ситуация, и банкир плохо осознавал, что подписывает". А представители Гакилова поясняли, что "в момент подписания договора поручительства ответчики не осознавали последствий заключенных договоров". Так или иначе, но в итоге понимание к банкирам, судя по всему, вернулось. Один из кредиторов Рафаиля Абдрашитова Абдул-Хамит Аюпов начал оспаривать сделку, в результате которой возникли обязательства банкира перед "Избушкой".

По данным судебных материалов, Абдрашитов направил суду письмо, в котором он фактически признался, что сделка с "Избушкой" носила фиктивный характер, и за счет нее он помогал клиентам банка
вытащить деньги из рушащегося РКБ.

"Некоторые из клиентов обращались непосредственно к руководству банка с просьбой оказать содействие в "выводе зависших на расчетных счетах денежных средств". Для этого "было предложено обязательство банка перед кредитором трансформировать в личные обязательства Абдрашитова и Гакилова", говорится в судебных материалах со ссылкой на Абдрашитова. Сеанс откровений банкира не обошелся без пафоса. "Личное поручительство было продиктовано только ответственностью за деятельность банка", — пытался убедить судей Абдрашитов.

В деле о банкротстве Абдрашитова сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что он напрямую признался в участии в сомнительных схемах, по факту он снял с себя часть долгов. Суд решил исключить ООО "Избушка" из числа кредиторов Абдрашитова. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30