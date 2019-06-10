Банкир Рафаиль Абдрашитов взял на себя обязательства клиентов РКБ

Бывший бенефициар лишившегося лицензии Регионального коммерческого банка (РКБ) Рафаиль Абдрашитов признался, что участвовал в фиктивных операциях в последние дни "жизни" кредитной организации, пишет "Самарское обозрение".

Ранее банкир выстраивал совсем иную схему защиты, уверяя суд, что в тот момент он плохо осознавал, что подписывает. По мнению экспертов, прояснение памяти Абдрашитова чревато новым уголовным делом.

Региональный коммерческий банк был зарегистрирован в Ульяновске, однако при этом имел самое непосредственное отношение к Самарскому региону. Его реальным владельцем выступал местный бизнесмен Ринат Гакилов, а центр управления банком размещался в Самаре.

Бывший собственник самарского Юнитбанка Рафаиль Абдрашитов числился в РКБ советником председателя правления, однако, по информации издания, его реальные функции были значительно шире. Фактически он курировал оперативное руководство банком и являлся одним из его бенефициаров.

На данный момент и Гакилов, и Абдрашитов находятся в процессе банкротства с подачи ООО "Избушка". Долги бизнесменов во многом связаны с тем, что они массово занимали деньги у клиентов РКБ. Позднее в суде Абдрашитов и Гакилов стали отказываться от взятых на себя обязательств, заявляя о том, что требуемых с них сейчас денег не получали. Зачем в таком случае они давали расписки, ответчики объясняли крайне запутанно.

Как пишет "Самарское обозрение", представители Абдрашитова настаивали, что "в банке на тот момент была сложная ситуация, и банкир плохо осознавал, что подписывает". А представители Гакилова поясняли, что "в момент подписания договора поручительства ответчики не осознавали последствий заключенных договоров". Так или иначе, но в итоге понимание к банкирам, судя по всему, вернулось. Один из кредиторов Рафаиля Абдрашитова Абдул-Хамит Аюпов начал оспаривать сделку, в результате которой возникли обязательства банкира перед "Избушкой".

По данным судебных материалов, Абдрашитов направил суду письмо, в котором он фактически признался, что сделка с "Избушкой" носила фиктивный характер, и за счет нее он помогал клиентам банка

вытащить деньги из рушащегося РКБ.

"Некоторые из клиентов обращались непосредственно к руководству банка с просьбой оказать содействие в "выводе зависших на расчетных счетах денежных средств". Для этого "было предложено обязательство банка перед кредитором трансформировать в личные обязательства Абдрашитова и Гакилова", говорится в судебных материалах со ссылкой на Абдрашитова. Сеанс откровений банкира не обошелся без пафоса. "Личное поручительство было продиктовано только ответственностью за деятельность банка", — пытался убедить судей Абдрашитов.

В деле о банкротстве Абдрашитова сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что он напрямую признался в участии в сомнительных схемах, по факту он снял с себя часть долгов. Суд решил исключить ООО "Избушка" из числа кредиторов Абдрашитова.