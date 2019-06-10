На М-5 от Сызрани до Зеленовки ограничат движение для большегрузов

С 5 июля транспорту с общей массой свыше 3,5 т и габаритными параметрами по ширине более 3,4 м запретят проезжать участок дороги М-5 "Урал" от Сызрани до Зеленовки (с 890 по 981 км) с 10:00 до 22:00 по местному времени еженедельно по пятницам и воскресеньям, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Эта мера вводится в связи с повышенным трафиком и увеличившейся загрузкой трассы, особенно в дачный сезон, на участке строительства развязки на 974-м км в Тольятти. Ограничение будет действовать до 15 октября.

Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по дорогам: М-7 "Волга", А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 "Урал", Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.