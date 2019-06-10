Сотрудники Корпорации "Кошелев" прошли "Гонку Героев"

В субботу, 8 июня в Самаре на полигоне Рощинский прошла "Гонка Героев". Не каждый сможет пробежать жарким июньским днем больше 10 км и преодолеть 32 препятствия. Это экстремальный квест для тех, кто привык преодолевать трудности — и в жизни и в работе, при этом помогая товарищам. Пройти такое испытание с удовольствием могут только настоящие герои. Из таких личностей и состоит команда "Кошелев-лайф".

Участники гонки преодолевали высокие стены, водные преграды, грязь, рвы и траншеи, карабкались по брусьям и канатам, проползали под танками.

Были на полосе препятствий и веревочные сетки на высоте четырех метров, противотанковые ежи и колючая проволока, под которой надо было быстро проползти по пыльной дороге. Приходилось преодолевать усталость и буквально рождаться заново, и все это под звуки выстрелов и взрывов. И команда из пяти отважных мужчин и пяти смелых девушек прошла все испытания, помогая друг другу, оберегая тех, кто слабее, подбадривая уставших. И было совершенно неважно, кто в каком отделе работает, так как сложилась цельная сплоченная команда.

На финише участники гонки, уставшие и счастливые, рассказали о своих впечатлениях практически хором: "А мы хотим ещё!". И объяснили это тем, что адреналин и взаимовыручка вместе с ощущением победы, прохождение гонки не ради приза, а ради преодоления себя — это и есть кайф!