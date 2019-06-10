В День России на пл. Славы откроют фотовыставку под открытым небом

В среду, 12 июня, в 17:00 на площади Славы состоится торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом "Волга от истока до устья — с высоты птичьего полёта".

В экспозиции — более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме самарских фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Их творческому союзу более 15 лет, они регулярно радуют жителей губернии красивейшими видами нашего края и всего Поволжья.

Организатором выступила ТРК "Губерния" — выставка приурочена к 10-летнему юбилею телерадиокомпании и поддержана правительством Самарской области.

Авиаторы, путешествующие с камерами в руках вот уже 20 лет, сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и различные погодные условия. Как признаются сами авторы, чтобы охватить реку протяженностью более 3,5 тыс. км целиком, им пришлось пролететь 60 тыс. км.

Но кадры, которые они сделали, буквально переворачивают представление о знакомых местах. Необычный ракурс, буйство красок и масштаб — всё это захватывает и заставляет по-новому взглянуть на то богатство, которое нас окружает и которое мы должны сохранить.

На мероприятие 12 июня приглашены жители и гости Самары, представители власти, руководители городских и областных ведомств, компаний и организаций, средства массовой информации. В программе — приветствия почетных гостей, концертные номера, фотосессия для гостей.

Выставка продолжит свою работу на площади Славы до 25 июня, далее экспозиция будет выставлена на первой очереди набережной. Вход свободный.