В Самаре пройдут VIII российско-китайские молодежные летние игры

Оргкомитет VIII Российско-Китайских молодежных летних игр, которые пройдут в Самаре с 15 по 22 июня, утвердил график проведения мероприятия. Соревнования состоятся по восьми видам спорта на различных спортивных объектах города.

Соревнования по велоспорту-шоссе пройдут около стадиона "Самара Арена" 18 июня (10:00-13:00, индивидуальная гонка на время, 10-15 км, 15-20 км), 19 июня (10:00-13:00, командная гонка), 20 июня (10:00-13:00, гонка критериум).

Матчи по футболу - 16 июня (18:00-20:00, команды девушек), 17 июня (11:00-13:00, команды юношей), 18 июня (18:00-20:00, команды девушек), 19 июня (11:00-13:00, команды юношей). Эти игры состоятся на основном поле стадиона "Металлург". 20 июня команды проведут третьи встречи между собой на стадионе "Самара Арена" (11:00 - юноши, 18:00 - девушки).

УСЦ "Грация" примет соревнования по художественной гимнастике. Здесь участницы игр выступят 17 июня (11:00-14:00, многоборье) и 18 июня (11:00-13:30, отдельные упражнения).

Турнир по плаванию пройдет в бассейне ЦСКА\Самара 18 июня (10:00-12:00, 17:00-18:30), 19 июня (10:00-12:00, 17:00-18:30), 20 июня (10:00-12:00, 17:00-18:30).

Тхэквондисты будут соперничать в спортивном комплексе "МТЛ Арена" 17 июня (11:00-12:30), 18 июня (11:00-12:30), 19 июня (11:00-12:30).

Матчи по женскому гандболу состоятся в спортивном комплексе "Молодежный" 16 июня (17:00-18:30), 19 июня (17:00-18:30), 21 июня (11:00-12:30).

Соревнования по пляжному волейболу (пляж набережной Волги, район Полевого спуска) - 18 июня (17:00-19:00), 19 июня (17:00-19:00), 20 июня (17:00-19:00). Соревнования по бадминтону в СК "Молодежный" - 19 июня (10:00-11:30), 20 июня (17:00-18:30), 21 июня (11:00-12:30).

Церемония открытия игр пройдет 17 июня в 16:00 в Самарском академическом театре оперы и балета.

Церемония закрытия - 21 июня с 16:00 до 18:00 в амфитеатре на склоне площади Славы.

Кроме соревнований, в программе предусмотрены совместные тренировки команд, мастер-классы с участием чемпионов мира и победителей олимпийских игр и экскурсии. За медали российско-китайских игр будут бороться по 158 спортсменов от каждой из стран.