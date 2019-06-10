Выставка "Легендарный Калашников" откроется в музее П. В. Алабина

Во вторник, 11 июня, в 14:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоится открытие выставки "Легендарный Калашников" к 100-летию со дня рождения известного конструктора.

Вниманию посетителей будет представлено свыше 150 предметов — автоматы и пулеметы М. Т. Калашникова, модификации охотничьего карабина "Сайга", чехословацкий автомат VZ-58, опытный автомат Александрова, пистолет-пулемет "Бизон-2" и другие образцы огнестрельного оружия с принадлежностями.

Отдельно на выставке будут представлены сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства, преподнесенные в дар Михаилу Тимофеевичу Калашникову в России и за рубежом, а также награды и личные вещи легендарного конструктора.

На открытие приглашены воспитанники регионального отделения движения "Юнармия", представители Самарского областного совета ветеранов, командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин и военнослужащие 2-й армии.

Выставка проводится совместно с музейно-выставочным комплексом им. М. Т. Калашникова из Ижевска.