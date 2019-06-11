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Пожары Происшествия

В Тольятти ночью сгорело похоронное бюро

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, в 01:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в двухэтажном административно-бытовом здании на ул. Чапаева, 81, в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело двухэтажное деревянное здание, в котором размещалось МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг". Огонь охватил площадь в 375 кв. метров.

В 01:22 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". К месту происшествия были направлены дополнительные силы огнеборцев. Всего в тушении участвовали 43 человека, которые использовали 20 спецмашин.

Пожар удалось локализовать в 04:24, а полностью ликвидировать в 06:55.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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