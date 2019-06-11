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РКС требует с самарских предприятий 287 млн руб. за слишком грязные стоки

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" хочет получить с крупных самарских предприятий 287 млн руб. за недопустимо грязные выбросы. Об этом сообщает пресс-служба РКС.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

По данным коммунальщиков, промышленные предприятия сбрасывают в канализацию отходы, предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в которых превышена в сотни, а иногда и в тысячи раз. Эти выбросы разрушают городскую канализацию. А попадая на ГОКС, они убивают микроорганизмы, которые очищают сточные воды. В результате неочищенные стоки попадают в Волгу.

Пятью крупнейшими нарушителями коммунальщики называют: РКЦ "Прогресс", "Авиакор", "Гидроавтоматику", "Авиаагрегат", "Самарскую кабельную компанию".

Как утверждает РКС, законодательство обязывает промышленные предприятия, сбрасывающие загрязненные сверх норматива стоки, оплачивать негативное воздействие на окружающую среду. Но компании либо отказываются это делать, либо платят только по судебным решениям.

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