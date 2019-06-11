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Суды Происшествия

Водителя внедорожника, сбившего насмерть мужчину, отправят в колонию-поселение

СЕРГИЕВСК. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе к году и восьми месяцам колонии-поселения приговорили водителя Chevrolet Niva, сбившего насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, водитель внедорожника в 21:20 4 декабря 2018 г. на 1087 км трассы М-5 выехал на правую обочину и сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Погибший был водителем фуры. Перед этим он столкнулся неподалеку с "Газелью". В этом ДТП никто не пострадал и автомобилисты ждали автоинспекторов.

Помимо срока в колонии-поселении водителя Chevrolet Niva на два года лишили водительских прав.

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