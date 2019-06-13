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Преступления Происшествия

Двух полицейских подозревают в получении более 1 млн руб. за покровительство

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 июня, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным двух полицейских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Сотрудников УМВД России по Самаре задержали при получении 1,35 млн руб. от двоих посредников, которые тоже задержаны.

"Посредники получили деньги от представителя юридического лица и передали сотрудникам полиции за общее покровительство некоммерческой деятельности", - пояснили в УФСБ России по Самарской области.

Сейчас материалы направлены в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения.  

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