Двух полицейских подозревают в получении более 1 млн руб. за покровительство

В понедельник, 10 июня, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным двух полицейских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудников УМВД России по Самаре задержали при получении 1,35 млн руб. от двоих посредников, которые тоже задержаны.
"Посредники получили деньги от представителя юридического лица и передали сотрудникам полиции за общее покровительство некоммерческой деятельности", - пояснили в УФСБ России по Самарской области.
Сейчас материалы направлены в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения.