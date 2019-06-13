Двух полицейских подозревают в получении более 1 млн руб. за покровительство

В понедельник, 10 июня, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным двух полицейских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области