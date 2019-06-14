Поликлиники региона оснастят телемедицинским оборудованием к 2024 году

Поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) Самарской области оснастят телемедицинским оборудованием к 2024 г. в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение", сообщает futurerussia.gov.ru.

"К 2024 г. все территориально-выделенные структурные подразделения: поликлиники и их подразделения, в том числе амбулатории (в Самарской области их более 600) и ФАПы (чуть менее 500), будут подключены к централизованной подсистеме телемедицинских консультаций", — сказали в пресс-службе регионального минздрава.

Предполагается, что телемедицинские консультации будут проходить с пациентами и между самими врачами. Для этого защищенная сеть передачи данных будет расширена на все объекты здравоохранения, а также будет создана централизованная радиологическая информационная система с архивом медицинских изображений.

В 2019 г. реализуется проект по передаче кардиограмм от бригад скорой помощи и 12 центральных районных больниц в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Также планируется расширить систему видео-конференц-связи на 150 подключений.

По данным регионального минздрава, организована возможность взаимодействия специализированных больниц и диспансеров с национальными исследовательскими центрами при проведении экстренных и плановых телемедицинских консультаций, организуемых Всероссийским центром медицины катастроф "Защита".