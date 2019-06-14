Торгового представителя из Кинеля будут судить за присвоение 835 тыс. рублей

В Самарской области перед судом предстанет 37-летний житель Кинеля, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) УК РФ, сообщает региональное ГУ МВД.

В ходе расследования установлено, что зимой 2016 г. мужчина устроился на должность торгового представителя в структурное подразделение организации, осуществляющей реализацию напитков и слабоалкогольной продукции, расположенное в с. Пестравка. С конца августа по начало октября 2017 г., являясь материально-ответственным лицом, злоумышленник не передал в кассу и не осуществил приход в организацию вверенных ему денежных средств в общей сумме 835,35 тыс. руб., полученных от контрагентов компании. Вместо этого, он присвоил деньги в своих личных корыстных целях, чем причинил работодателю материальный ущерб в крупном размере.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающего обвиняемого, в совершении указанного преступления и уголовное дело, с утвержденным по нему обвинительным заключением, направлено в суд. Мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца.