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АвтоВАЗ в ближайшие недели выпустит новую Lada XRay с вариатором

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ в ближайшие недели выпустит новую версию хэтчбека Lada XRay с автоматической коробкой передач Jatco, пишут "Ведомости" со ссылкой на президента автогиганта Ив Каракатзанис.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и японским вариатором уже оформлено.

Оформленное ОТТС на Lada XRay с "автоматом" действует с 6 мая 2019 г. по 7 декабря 2021 г., то есть продажи новинки начнутся в самое ближайшее время.

Как и предполагалось, японский вариатор Jatco предложат в паре с 1,6-литровым 110-сильным двигателем H4M, который, в отличие от всех ВАЗовских моторов, имеет более долговечный, цепной привод ГРМ.

Напомним, в настоящее время кросс-хэтчбек LADA XRay предлагается в России в четырех комплектациях (Standart, Classic, Comfort и Luxe) по цене от 609,9 тыс. до 913,9 тыс. рублей.

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