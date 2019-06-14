Карлос Гон покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V.

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. — нидерландского СП Renault и "Ростеха", которому принадлежит 100% "АвтоВАЗа", пишут "Ведомости".

После ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших. Но эти перестановки никак не повлияли на операционную деятельность компании, сказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, напомнив, что Гон с середины 2016 г. не входит в совет директоров АвтоВАЗа. В 2013–2016 гг. он возглавлял совет.

Напомним, что Гона задержали в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие, в частности, считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов — около $89 млн.

В апреле этого года Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона.

Гон не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него. Он отпущен под залог.