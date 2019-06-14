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Здравоохранение Общество

"Глазная Клиника Бранчевского" выходит на новый уровень

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О развитии современных технологий в офтальмологии, расширении возможностей коррекции зрения и новом уровне взаимодействия врачей и пациентов в 21 веке рассказал главный врач клиники Сергей Бранчевский.

Фото: предоставлено ООО "Региональный медицинский центр"

— Сергей Львович, медицину по праву считают одной из самых высокотехнологичных отраслей знаний. Что сегодня "умеет" офтальмология, чему она "научилась" за последние пять-десять лет и в каком направлении, по вашему мнению, она будет развиваться в ближайшие годы?

— Офтальмология научилась очень многому: сегодня мы делаем то, что еще два-три года назад считалось практически недостижимым пределом мечтаний. Офтальмология на 80% состоит из хирургии, операций по коррекции и восстановлению зрения. Люди хотят все больше и все дольше пользоваться своим зрением, причем с высокой нагрузкой и на разных расстояниях, и при этом без очков. И мы сегодня способны соответствовать этим запросам и давать человеку то зрение, которое он хочет. Причем индивидуально, потому что применять для всех одну технологию — это все равно, что стричь всех под одну прическу.

— В чем может заключаться индивидуальность при коррекции близорукости?

— Коррекция миопии зависит от возраста, от степени близорукости, от асферичности глаза, ширины зрачка, от того, в ночных или дневных условиях будет работать пациент, каков риск развития осложнений. Исходя из всех этих факторов подбирается методика лечения. Наиболее востребованным и самым современным в коррекции близорукости является метод по персонализированной технологии. Эти операции делает в нашей клинике Бранчевская Екатерина Сергеевна.Мы можем измерить рефракцию двух-трехмесячному ребенку, спрогнозировать появление близорукости и выбрать методику профилактики — возможности технологий огромны.

Да, сейчас можно купить оборудование, снять помещение и начать делать операции лазером всем одинаково. Сегодня есть попытки делать массовую хирургию, не выбирая средства и методы, и мы видим последствия и осложнения. Технологии должны быть не только доступными, но и безопасными, учитывать индивидуальные особенности. Мы стремимся сохранить эту индивидуальность, но за счет накопленного опыта делаем технологичную офтальмологию доступной для жителей региона.

— В каком направлении развиваются технологии?

— Новинки появляются постоянно. В прошлом году мы приобрели оборудование, которое позволяет нам повысить точность и прогнозируемость результата при коррекции зрения. Кроме того, индивидуально оценивать преломляющие возможности поверхности глаза отдельно от его внутренних структур. Мы видим, где именно и как нарушена зрительная функция и знаем, как это лечить. Еще раньше мы освоили все технологии, которые позволяют вносить изменения как на поверхности, так и внутри глаза, и теперь можем делать это дифференцированно.

— На что пациенты обращают внимание при выборе клиники и врача?

— В первую очередь прислушиваются к рекомендациям тех, кто уже имел дело с клиникой. Конечно, на выбор влияет географическая доступность и цена. Мы продолжаем работать в системе ОМС, благодаря этому у жителей региона есть возможность бесплатно получить в своей поликлинике направление на квалифицированную диагностику и консультацию. Наша задача — уже на первой встрече максимально разобраться и понятно объяснить человеку, что с ним происходит и что нужно делать. У нас действует шесть подразделений в регионе: три в Самаре, а также в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Все они оснащены самым современным диагностическими оборудованием, работают со взрослыми и детьми.

— Как в клинике выстроена работа по обучению персонала новым методикам и технологиям?

— Мы готовим свои кадры, сотрудничаем с медицинскими вузами, разрабатываем программы обучения своих врачей. В узких специальностях нет готовых программ, поэтому мы формируем дальнейшее образование сами. Наши врачи ездят на конференции, симпозиумы как по России, так и за границу, перенимают опыт, пополняют знания.

— Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает создание цифрового контура медучреждений. Какие ИТ-технологии вы внедряете?

— Цифровизация — то, чем я сейчас занимаюсь больше всего. Мы установили собственные серверы, полностью переделали ИТ-стержень нашей клиники, за семь лет внедрили две медицинские программы, обе нас не устроили, сейчас готовимся внедрить третью. Врачу надо видеть всю информацию о пациенте онлайн, нужно, чтобы она определенным образом обрабатывалась, была доступна в любом филиале — требований много, и мы готовимся к выходу на новый уровень. В планах расширить клинику и перевести поликлинику и стационар в новое здание, сейчас начинается его реконструкция. А вот за пределами региона работать не планируем — так сложнее контролировать качество. Для меня как для потомственного врача медицина — это не бизнес, а скорее частная практика, и на первом месте всегда стоит не экономика, а качество.

 

 

 

 

 

Контакты:

Глазная клиника Бранчевского
Единый телефон кол-центра: 8 800 500 40 91
www.glaza63.ru

Поликлиника № 3 в Самаре, Оптика
пр. Ленина, 1

Поликлиника № 1 в Самаре, Оптика
ул. Ново-Садовая, 369А

Центр лазерной коррекции зрения в Самаре, стационар, Оптика
6 просека, 161

Поликлиника, Оптика в г. Тольятти
ул.Фрунзе, 35

Поликлиника, Оптика в г. Сызрани
пр. Королева, 15

Поликлиника, Оптика в г. Новокуйбышевске
ул. Репина, 11

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