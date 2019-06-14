Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

С начала своей работы в 2006 году АО "Тепличный" постоянно увеличивает объемы производства. Причем достигается это не только за счет расширения посевных площадей, но и в результате применения новых технологий. В сентябре предприятие планирует запустить собственную котельную, что позволит выращивать растения независимо от отопительного сезона круглый год.

Овощной конвейер

Продукция АО "Тепличный" уже давно известна самарцам и стала для них брендом качества. Покупая огурцы и помидоры, выращенные на этом предприятии, можно быть уверенным, что еда будет вкусной и безопасной.

Начиналось производство на ОАО "Тепличный" в 2009 году с 3045 тыс.тонн. К 2013 году объемы увеличились до 4198 тыс.тонн, а в 2018 достигли 6859 тыс.тонн. "Площади посева увеличивались, но главным показателем для нас была урожайность с одного квадратного метра, — говорит учредитель предприятия Андрей Половинкин. — В 2009 году это было 25,8 кг, в 2018 — 44,25 кг. Такие результаты достигаются за счет правильного земледелия. У нас работают агрономы с учеными степенями, они разрабатывают системы полива, подкормки растений. В обработке мы принципиально не используем яды, тля уничтожается энтомофагами — клещами, безвредных для человека, но опасных для вредителей". В теплицах применяются самые современные технологии — искусственное освещение растений, автоматическое орошение и система отопления. "Мы планировали создать одно из лучших производств в Самарской области, да и в России в целом, надеемся, это получилось", — считает учредитель предприятия.

Следующим прорывом в увеличении урожайности огурцов и помидоров станет возможность нагрева теплиц в межотопительный сезон. "Сейчас с середины апреля и до середины октября приходится уменьшать объемы работ. Холодные ночи, когда нет отопления, не дают развиваться растениям", — говорит генеральный директор АО "Тепличный" Михаил Фаерман. На предприятии уже приступили к строительству собственной котельной, которая будет работать на газе. В сентябре планируется ее запуск в эксплуатацию. "В 2019–2020 годы Безымянская ТЭЦ планирует прекратить генерацию электроэнергии. В случае необходимости мы сможет отапливать теплицы самостоятельно", — отмечает Андрей Половинкин.

Затраты на строительство котельной составляют 300 млн рублей. Расходы будут покрываться за счет кредитных средств, взятых на 7 лет под 3,7% годовых. Предприятие воспользовалось льготным предложением банка ВТБ и государственным субсидированием процентной ставки для сельхозпредприятий.

"Работа котельной позволит нам увеличить урожайность еще на 5-7 кг с каждого квадратного метра, рассчитываем выйти на уровень 50-51 кг. А это намного выше среднероссийских показателей для сельхозпредприятий", — прогнозирует Андрей Половинкин.

А в планах предприятия — строительство собственной водозаборной станции на реке Самаре.

Качество прежде всего

Кроме "Тепличного", акционеры предприятия реализуют проект в области животноводства. В селе Богдановка Кинельского района с 2014 года успешно работает молочная ферма — ООО СХП "Экопродукт". "Здесь также начинали с небольших показателей — 18 л молока с коровы в день. Поставили задачу превысить эти показатели в два раза. Пригласили специалистов, которые разработали рацион. Сейчас у коров 6 таких рационов на все случаи жизни. Уже в 2015 году получили прирост удоев до 22 литров, — делится успехами акционер СХП "Экопродукт" Андрей Половинкин. — Состав корма формируется экспериментально, и крайне важно, затем его точно придерживаться. Только в этом случае можно достигать необходимых результатов по объему надоев и качеству молока".

В работе предприятию помогают специалисты из Чехии, которые на своих фермах смогли добиться очень высоких показателей. В итоге в 2019 году ежесуточно одна корова в "Экопродукте" дает 35 л молока. Поголовье фермы — 1732 коровы голштино-фризской породы, дойное стадо — более 800 голов. За пять месяцев текущего года надои превысили 3,8 млн л.

"Ставим задачу дойти до 40 литров с коровы в день. Такие показатели у лучших европейских и американских ферм", — говорит Андрей Половинкин.

Изначально поголовье было завезено из Америки и Германии. Сегодня хозяйство вышло на собственное воспроизводство. "У родившихся телят мы делаем соскоб с уха и направляем на генетический анализ в европейские лаборатории. Оттуда получаем прогноз, какие из молодых животных во взрослом возрасте будут давать лучшие надои. От них же потом получаем потомство", — рассказал директор СХП "Экопродукт" Михаил Фаерман.

Работа на ферме максимально автоматизирована. Здесь работают 35 сотрудников, 7 из них — специалисты высшей квалификации. А с дойкой справляются всего 12 доярок, работающих в четыре смены. Руководство сельхозпредприятия отмечает ощутимую государственную поддержку, которое оно получает от областных и федеральных властей по различным направлениям. В частности, субсидии на каждый литр произведенного молока и поголовье скота.

Все молоко предприятия приобретает компания Danon. "У них очень высокие требования к качеству, чистоте, составу витаминов и микроэлементов в молоке, его жирности. Они провели полный международный аудит качества нашего молока и технологии его производства. В итоге нам вручили премию "Золотой поставщик". Наш бренд "Экопродукт" размещен на молоковозах компании", — делится успехами Михаил Фаерман.

Переработчик контролирует каждую партию молока, и за превышение целевых показателей по жирности повышается стоимость приобретаемой продукции. "Успех нашего животноводческого предприятия определяет качественное поголовье, соблюдение технологий, наличие необходимого оборудования, и, конечно, квалифицированный персонал", — убежден Андрей Половинкин.

Андрей Половинкин, акционер СХП "Экопродукт" и АО "Тепличный":

— Мы заботимся о качестве продукции, поэтому приглашаем для работы специалистов, которые уже достигли весомых результатов в агробизнесе. Сейчас наша ферма дает молока в два раза больше, чем было запланировано при ее строительстве.