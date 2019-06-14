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Суды Происшествия

Двое мужчин получили сроки за ограбление почты в Красноармейском районе

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском районе суд вынес приговор двум мужчинам, ограбившим отделение почтовой связи в пос. Братский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В октябре 2018 г. двое знакомых в шапках с прорезями для глаз ворвались в почтовое отделение, повалили на пол начальницу отделения и похитили бытовую технику, продукты и другие товары общей стоимостью 46 тыс. рублей. Кроме того, он забрал из кассы свыше 26 тыс. рублей.

Суд назначил грабителям три с половиной года и три года восемь месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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