Начальник самарской полиции ушел на пенсию

На оперативном совещании при начальнике ГУ МВД России по Самарской области стало известно о том, что полковник полиции Дмитрий Блохин оставил свой пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности начальника УМВД России по Самаре назначен замначальника управления - начальник полиции, полковник полиции Вячеслав Хомских.
Напомним, в должности начальника УМВД России по Самаре Блохин проработал с 2012 года.
Службу в милиции Дмитрий Блохин начал в 1996 году с должности командира роты батальона патрульно-постовой службы милиции управления внутренних дел Центрального района Тольятти. С 1999 по 2003 год работал в должности заместителя, а затем и начальника отдела уголовного розыска управления внутренних дел Центрального района Тольятти. С 2004 по 2009 года проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ГУВД Самарской области.
В дальнейшем с 2009 по 2011 год проходил службу в должности первого заместителя начальника управления — начальника криминальной милиции управления внутренних дел Тольятти, с 2011 года — заместителем начальника управления МВД России — начальником полиции Управления МВД России по г. Тольятти.
За время службы Дмитрий Владимирович награжден государственной медалью "За отличие в охране общественного порядка", ведомственными медалями "За отличие в службе" 1, 2, 3 степеней, медалью "За доблесть в службе".