Начальник самарской полиции ушел на пенсию

На оперативном совещании при начальнике ГУ МВД России по Самарской области стало известно о том, что полковник полиции Дмитрий Блохин оставил свой пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности начальника УМВД России по Самаре назначен замначальника управления - начальник полиции, полковник полиции Вячеслав Хомских.

Фото: Игорь Казановский