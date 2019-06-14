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Начальник самарской полиции ушел на пенсию

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании при начальнике ГУ МВД России по Самарской области стало известно о том, что полковник полиции Дмитрий Блохин оставил свой пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности начальника УМВД России по Самаре назначен замначальника управления - начальник полиции, полковник полиции Вячеслав Хомских.

Фото: Игорь Казановский

Напомним, в должности начальника УМВД России по Самаре Блохин проработал с 2012 года.

Службу в милиции Дмитрий Блохин начал в 1996 году с должности командира роты батальона патрульно-постовой службы милиции управления внутренних дел Центрального района Тольятти. С 1999 по 2003 год работал в должности заместителя, а затем и начальника отдела уголовного розыска управления внутренних дел Центрального района Тольятти. С 2004 по 2009 года проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ГУВД Самарской области.         

В дальнейшем с 2009 по 2011 год проходил службу в должности первого заместителя начальника управления — начальника криминальной милиции управления внутренних дел Тольятти, с 2011 года — заместителем начальника управления МВД России — начальником полиции Управления МВД России по г. Тольятти.

За время службы Дмитрий Владимирович награжден государственной медалью "За отличие в охране общественного порядка", ведомственными медалями "За отличие в службе" 1, 2, 3 степеней, медалью "За доблесть в службе".

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