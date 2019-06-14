На женщину, напавшую на улице с ножом на мужчину в Сызрани, возбудили уголовное дело

В Сызрани после проверки возбудили уголовное дело в отношении женщины, ударившей мужчину ножом во время ссоры на улице. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ей вменяют ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Напомним, 27 мая около торгового центра на пр. 50 лет Октября женщина угрожала 51-летнему мужчине ножом. По версии правоохранителей, конфликт между ними произошел из-за долга тольяттинки.

В итоге 33-летнюю подозреваемую задержали у нее дома. Медосвидетельствование показало, что женщина была пьяна.

Местные жители засняли на видео момент, когда женщина напала с ножом на оппонента. На нем видно, что подозреваемая нанесла мужчине травмы. Во время инцидента ребенок женщины — мальчик 2019 года рождения находился в коляске рядом.

Зачинщицу конфликта привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и по ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Ребенок временно помещен в ГКУЗ СО "Дом ребенка".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, материал проверки направили на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Сызрани для принятия мер общественного воздействия и рассмотрения вопроса о постановке на учет системы профилактики.

Вмененная женщине статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.