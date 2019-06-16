Яркий сельский праздник по случаю 90-летия Похвистневского района прошел в селе Большой Толкай

На праздник в село Большой Толкай собралось почти 3000 человек. На огромной лесной поляне Юрто Лашмо, где жители села традиционно собираются по большим праздникам, с самого утра звучала музыка. В национальных домах поселений — симпатичных палатках, щедро украшенных цветами, как и подобает в праздник — шли приготовления к приему гостей.

В пляс пошел и стар и млад

Народ, заслышав звуки знакомого "Чардаша", пустился в пляс. Настроение поднималось от мелодии к мелодии. Мария Бурнаева, бабушка семи внуков из Красных Ключей, в свои 74 так разошлась, что оставила свои башмаки в сторонке и плясала на траве в носочках.

Поляна оживала от наплыва людей в разноцветных национальных костюмах. То тут, то там звучали переливы баяна и звонкие голоса солистов народных хоров. Гостей праздника звали отведать национальные блюда татары, чуваши, русские, мордва, армяне, немцы.

С чем подошли к торжеству

Было что показать на стендах администрации района. Управление развития агропромышленного комплекса знакомило гостей с показателями в растениеводстве и животноводстве.

В районе собрались одни из лучших сельхозпредприятий губернии. Флагман животноводства АО "Северный ключ" производит четверть всей свинины в регионе, более 6,6 тыс. тонн молока в год при надое на одну фуражную корову почти 6800 кг. Агроинновационный центр "Орловка" продвигает прогрессивные технологии в земледелии, основанные на бережливом подходе к природным ресурсам. Коллективное хозяйство "Агростар" производит семенной элитный картофель, создает новые сорта. По итогам 2018 года Похвистневский район занял второе место в области по основным показателям сельхозпроизводства.

Огромное внимание уделяет Управление развития агропромышленного комплекса во главе с Аркадием Ефремовым развитию малых форм хозяйствования. Не случайно здесь на протяжении ряда лет лучшие в области показатели по количеству полученных грантов как начинающими фермерами, так и семейными фермами. С 2012 года малые формы хозяйствования получили около 129 млн рублей на развитие.

Профессиональная ориентация молодых жителей района начинается в старших классах. В специально созданных агроклассах старшеклассникам рассказывают о приемах обработки полей. И не за партой, а в хозяйствах. Ориентируя выпускников на получение сельхозспециальностей, им показывают преимущества агрообразования и жизни в сельской местности.

Под флагом России

Праздник открыло торжественное шествие почетных граждан района. Затем по кругу, приветствуя зрителей, прошли представители всех 15 сельских поселений. Не забыли и старожилов — ровесников района. Две долгожительницы приехали на праздник и получили подарки из рук главы района Юрия Рябова.

В театрализованном представлении зрители увидели историю района — от коллективизации до наших дней — и стоя приветствовали "Бессмертный полк" — из 16 тысяч похвистневцев с войны вернулось меньше половины.

Представление стало стержнем, самой звонкой нотой праздника, зовущей к единению, миру и созиданию.

Поздравить жителей района с юбилеем приехали почетные гости. Среди них — министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, почетный гражданин района Александр Ларионов, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков, первый замминистра Минфина Владимир Панферов, председатель комитета губдумы Александр Милеев, депутат губдумы Александр Нефедов, замминистра здравоохранения региона Майрамукаев Асланбек, генеральный директор ООО "Газпром Трансгаз Самара" Владимир Субботин, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анна Зайцева, главы соседних районов.

"Похвистневский — один из стратегических районов региона, — сказал депутат Госдумы Виктор Казаков. — У него богатая история. Сегодня под руководством инициативного и целеустремленного главы, который всегда добивается поставленной цели, здесь реализуются национальные проекты, государственные программы. Люди по праву гордятся достижениями своего района и многое делают для его развития".

Со сцены долго звучали десятки имен сельчан, слова благодарности за их труд и пожелания процветания району. Главный бухгалтер ООО "Агростар" Надежда Ильина, получив благодарность Минсельхоза России из рук Николая Абашина, сойдя со сцены, сказала много теплых слов в адрес своих учителей — главных бухгалтеров предприятий, где она начинала работать, за то, что помогли освоить профессию.

Александр Ларионов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области:

— 45 лет тому назад я начинал свою трудовую деятельность в этом районе. Пришло время, и мне доверили его возглавить. Почти половина моей трудовой биографии связана с этими местами, поэтому чувства от встречи со знакомыми людьми сегодня переполняют. Рад за район и за людей. Они такой праздник заслужили.

Юрий Рябов, глава Похвистневского района:

— Похвистневский район сегодня — это одна из крупнейших экономически развитых территорий, инновационная точка роста региона. Район уверенно занимает свою нишу в продовольственном сегменте, входит в десятку лидеров растениеводства, молочного и мясного производства, привлекая инвесторов своими возможностями. Это наш общий дом, объединивший когда-то людей разных судеб и национальностей, которые умели видеть перспективу на десятилетия вперед.