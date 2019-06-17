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Жительницу Сызрани подозревают в хранении героина

СЫЗРАНЬ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В подъезде одного из домов на пр. 50 лет Октября в Сызрани сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнюю местную жительницу с крупной партией героина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские получили оперативную информацию, что женщина может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий в присутствии понятых правоохранители изъяли у задержанной два полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Находка была направлена на экспертизу. Исследование показало, что изъятым веществом является героин общей массой 184 грамма.

По данным сотрудников полиции,задержанная нигде не работает и ранее была судима за совершение имущественного преступления. По словам подозреваемой, наркотик она хранила без цели сбыта для собственного употребления. В настоящее время эта версия тщательно проверяется полицейскими.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

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