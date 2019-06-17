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Экология Общество

Минприроды РФ рассматривает возможность вывода Жигулевска за границы нацпарка

ЖИГУЛЕВСК. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Минприроды РФ изучают возможность вывода Жигулевска за границы национального парка "Самарская Лука", пишет "Самарское обозрение".

В состав городского округа Жигулевск сейчас входят пять населенных пунктов, на которые так или иначе влияет режим работы нацпарка. Это села Ширяево, Зольное, Богатырь, Бахилова Поляна и Солнечная Поляна. Жители некоторых из них (в частности, Ширяево) испытывают на себе еще и сложности, связанные с нахождением на границе парка и территории, для которой установлен еще более строгий режим охраны, — Жигулевского заповедника. Села появились здесь задолго до создания национального парка.

У жителей возникают проблемы с оформлением в собственность своих домов и участков, а чиновники испытывают сложности с обновлением жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительством нового жилья, школ, больниц, дорог и т. д. Сейчас возникли проблемы даже с реализацией мероприятий национального проекта "Экология". Было запланировано строительство очистных сооружений, но из-за особого режима нацпарка невозможно согласовать на них документацию.

Жигулевск — единственный город в России, оказавшийся в границах национального парка. 

Недавно Министерство природных ресурсов и экологии РФ начало рассматривать возможность исключения из состава национального парка территории города, сообщил "Самарскому обозрению" министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов.

В отделе по работе со СМИ администрации г. о. Жигулевск уточнили, что региональные власти обратили внимание на проблему во время дней Самарской области в Совете Федерации. В частности, на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 19 апреля заслушивались "Актуальные вопросы экологической политики в Самарской области". Среди них были подняты и проблемы населенных пунктов на территории нацпарка (не только Жигулевска, но также Ставропольского и Волжского районов).

В результате комитет рекомендовал рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о национальном парке "Самарская Лука", исключив из его границ территории, расположенные в черте г. о. Жигулевск. В конце мая Минприроды России сообщило, что вместе с ФГБУ "НП "Самарская Лука" работает над уточнением границ.

"Администрация г. о. Жигулевск заинтересована в скорейшем установлении границ "Самарской Луки" и внесении изменений в Положение о нацпарке, — подчеркнули в мэрии. — Установление границ нацпарка и г. о. Жигулевск приведет к динамическому развитию крупных инфраструктурных проектов, развитию городской территории, снятию противоречий при оформлении гражданами и организациями своих прав на земельные участки".

На сайте Совета Федерации в конце мая появилось сообщение, что "вопрос о внесении изменений в положение будет рассмотрен в течение этого года после завершения кадастровых работ и изучения материалов, представленных администрацией Жигулевска".

В национальном парке совершенно иначе отреагировали на информацию о возможном выводе из состава "Самарской Луки" населенных пунктов Жигулевска. "Научно-техническим советом национального парка "Самарская Лука" вопрос о выведении населенных пунктов из границ парка рассматривался и признан в настоящий момент нецелесообразным в связи с тем, что не решит никаких проблем с местным населением", — сообщила изданию пресс-секретарь учреждения Ирина Губернаторова. По ее словам, "исполнять федеральный закон об охране природы все равно придется", а вывод "создаст новые проблемы, связанные, например, с ограничением нахождения жителей за пределами своих населенных пунктов на территории национального парка".

Глава Жигулевска Дмитрий Холин заявил "Самарскому обозрению", что на самом деле Жигулевск никогда не входил в национальный парк, а проблема заключается в том, что не уточнены границы между муниципалитетом и территорией нацпарка. Сейчас эта работа ведется и, возможно, завершится уже этим летом. Но в любом случае процесс закончится только после того, как появится постановление Минприроды РФ.

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