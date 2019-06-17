В Сызрани прошел турнир на призы Алексея Немова

В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Алексея Немова, проходившие с 13 по 16 июня в ФОК "Надежда".

В соревнованиях приняли участие более 70 гимнастов из Астрахани, Владимира, Казани, Москвы, Пензы, Саранска, Сызрани, Тольятти, Ульяновска и Челябинска. Среди них спортсмены, входящие в сборную России, и победители первенства страны.

По традиции открыл соревнования сам Алексей Немов, пожелав участникам честной борьбы и ярких выступлений. "Каждый спортсмен и тренер привозит на эти соревнования новые упражнения и комбинации. То, что делают организаторы — это очень важный и сложный процесс. В современном мире очень сложно собрать и привезти спортсменов со всей страны", — отметил олимпийский чемпион.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняли представители Тольятти, второе — московского училища олимпийского резерва, третье — Казани.

В многоборье среди мастеров спорта у мужчин самарские спортсмены заняли весь пьедестал — "золото" завоевал Валентин Стариков и Сызрани, "серебро" — его земляк Михаил Никоноров, а "бронзу" — Михаил Худченко из Тольятти.

Валентин Стариков стал безоговорочным лидером на финалах в отдельных видах многоборья: в 5 из 6 видах он поднялся на высшую ступень пьедестала (вольные упражнения, кольца, параллельные брусья, конь-махи, перекладина), уступив Михаилу Худченко только в опорном прыжке.

У юниоров, выступавших по программе мастеров спорта, выше других самарских спортсменов в многоборье поднялся Руслан Макаров из Тольятти, занявший третье место.

В ходе соревнований прошли также мастер-класс олимпийского чемпиона и автограф-сессия.

Напомним, турнир проходит при поддержке депутата Госдумы Евгения Серпера. По его мнению, подобные мероприятия помогают молодым атлетам обрести уверенность в себе и научиться секретам спортивного мастерства, поскольку выдающиеся достижения Алексея Немова служат ориентиром для многих юных спортсменов. Евгений Серпер поблагодарил Алексея Немова за то, что он передает свой уникальный победный опыт молодому поколению гимнастов.