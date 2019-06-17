Совет директоров АвтоВАЗа возглавил Николя Мор

Совет директоров АвтоВАЗа возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее совет директоров возглавлял Сергей Скворцов, который теперь утвержден заместителем его председателя. Таким образом произошла прямая ротация в креслах Скворцова и Мора.

Напомним, в 2016-2018 годах Мор занимал пост президента АвтоВАЗа.

Также были заменены три члена совета директоров. В новый совет вошли исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар, первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.

Управляющий орган покинули главный операционный директор Groupe Renault, заместитель главного исполнительного директора Groupe Renault Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия Groupe Renault Жером Олив и заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков.