Глава Самары пообещала решить проблемы жителей "Крутых ключей"

В понедельник, 17 июня, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной его участники обсудили вопросы жителей Красноглинского района.

В последнее время в адрес городской администрации поступает большое количество обращений от жителей микрорайона "Крутые ключи". В основном они связаны с отсутствием уличного освещения и ремонта дорог. Также жители микрорайона беспокоятся об отсутствии поликлиники, необходимости постройки еще одной школы, недостаточном количестве детских и спортивных площадок.

Как доложил руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, чтобы принять на баланс муниципалитета объекты улично-дорожной сети, освещения, коммуникации, нужно, чтобы застройщик представил всю необходимую техническую документацию. Однако, по информации департамента, большинство объектов построено без соответствующих проектов и прохождения экспертизы.

Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов добавил, что не все построенные дороги находятся в нормативном состоянии и соответствуют строительным нормам по ширине и по оснащению.

Таким образом, на бюджет муниципалитета ляжет дополнительная нагрузка в виде разработки всего комплекта разрешительной документации, включая проект планировки территории, разрешения на строительство и дальнейшего их ввода в эксплуатацию. Иначе муниципалитет не сможет проводить реконструкцию дорог и содержать объекты.

Елена Лапушкина сообщила, что намерена лично встретиться с жителями микрорайона "Крутые ключи" на следующей неделе, чтобы обсудить накопившиеся у них проблемные вопросы.

"Мы с вами совершенно точно не оставим без внимания 70 тыс. человек. Поэтому необходимо, чтобы застройщик предоставил все документы — на дороги, на ливневки, на освещение, на детские и спортивные площадки. Надо искать варианты решения этих вопросов. Ситуацию будем держать на особом контроле и готовиться к принятию всех этих объектов на баланс города с последующим решением назревших проблем", — поручила глава Самары Елена Лапушкина.