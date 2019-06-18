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Об экологической акции Национального cовета по корпоративному волонтерству у стадиона "Самара Арена" рассказали в ООН Минприроды РФ рассматривает возможность вывода Жигулевска за границы нацпарка За нарушение нерестового запрета под уголовные дела подпали 63 человека РКС требует с самарских предприятий 287 млн руб. за слишком грязные стоки МЧС: на тольяттинской свалке нет превышения уровня радиации

Экология Общество

Об экологической акции Национального cовета по корпоративному волонтерству у стадиона "Самара Арена" рассказали в ООН

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеоотчет о том, как 250 корпоративных волонтеров из 13 компаний и организаций объединили свои усилия во время экологической акции на территории, прилегающей к знаковому спортивному сооружению Самары, был показан в рамках Международной конференции #INFOCUS. Конференция по добровольчеству и социальным инновациям прошла в женевском отделении ООН (Швейцария) 11–13 июня.

Фото: предоставлено НСКВ

На стратегической сессии конференции участники представили лучшие практики волонтерства и наиболее успешные проекты. Одним из таких примеров и стала апрельская экологическая акция в Самаре. О ней в своем выступлении рассказала управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова.

Анна возглавляет региональные представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) на Урале, в Пермском крае и Самарской области, она поделилась своим опытом по организации масштабной работы в регионах и о том, как волонтеры, являющиеся сотрудниками крупных корпораций, объединяют усилия для решения социальных и экологических проблем в условиях ограниченных ресурсов. Так, акция в Самаре собрала волонтеров, представляющих крупный бизнес, образовательные учреждения, областные добровольческие организации и СМИ.

В развитии корпоративного волонтерства скрыт мощный потенциал, считает Анна Бушлякова.

"Системный подход позволяет нам достигать результатов и получать высокую оценку со стороны общества и государства. Вовлечение многих корпораций в эту деятельность дает синергический эффект, заметный в масштабах регионов и страны", — отметила она.

Высокую оценку развития добровольческого движения в Самарской области дала модератор стратегической сессии "Корпоративное добровольчество как инструмент поддержания социальной активности компании", первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова.

В 2019 году приоритетным направлением в работе Национального совета по корпоративному волонтерству стали проекты в сфере экологии, сохранения климатического баланса в мегаполисе и создания дружественной городской среды.

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