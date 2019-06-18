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ДТП Происшествия

Под Тольятти Lada Granta врезалась в стоящий КамАЗ, погиб человек

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе Lada Granta врезалась в стоящий на дороге КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что в 22:30 64-летний водитель легковушки в пути следования не выбрал безопасную скорость и врезался в КамАЗ, который остановился вследствие технической неисправности, с включенной аварийной сигнализацией, был выставлен знак аварийной остановки.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход, ехавший до аварии пассажиром в КамАЗе. Также пострадал водитель Lada Granta. Он госпитализирован в НХО.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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