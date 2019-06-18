ФАС признала меморандум по Клинике сердца антиконкурентным

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области признало правительство региона, ООО "СМТ" и ООО "ММЦ "Клиника сердца" виновными в антиконкурентном соглашении, сообщает сайт ФАС РФ.

"В 2014 году правительство и ООО "СМТ" подписали инвестиционный меморандум, предметом которого стало строительство и ввод в эксплуатацию кардиохирургического центра. Со своей стороны, правительство Самарской области пообещало Центру обширный пакет государственных гарантий и льгот", — напоминает ведомство.

В ходе исполнения меморандума было учреждено юридическое лицо ООО "Международный медицинский центр "Клиника сердца". По условиям меморандума правительство области обязалось предоставить медучреждению преимущественные условия осуществления деятельности на рынке.

Среди преференций обязательство облправительства по созданию условий для окупаемости проекта путем обеспечения потока пациентов, направляемых от лечебно-профилактических учреждений региона, а также выплаты недополученного дохода.

Правительство расторгло инвестиционный меморандум с СМТ через суд Правительство Самарской области добилось расторжения инвестиционного меморандума, заключенного в январе 2014 г. с ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) для строительства кардиохирургического центра "Клиники сердца". Соответствующие требования регионального кабмина в среду, 29 мая, удовлетворил Арбитражный суд Самарской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФАС, решение о признании подписантов меморандума виновными было принято в конце мая. также было вынесено предписание об устранении нарушений, а материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбуждения административных дел. Информацией о том передавались ли материалы в правоохранительные органы в пресс-службе УФАС на данный момент не владеют.

Напомним, площадь "Клиники сердца" должна была составить более 25 тыс. кв. метров. Строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности после возбуждения уголовных дел на владельца СМТ Сергея Шатило. Ему вменяют коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

По данным министерства экономического развития региона, общая готовность объекта в настоящее время составляет 55%, в том числе по строительной части здания — 90%.

По информации Сергея Шатило, прямые затраты на сегодня составили свыше 1,5 млрд рублей.

В апреле 2019 г. жесткой критике подверг проект "Клиника сердца" министр здравоохранения области Михаил Ратманов. "Мы должны понимать, что все цифры в этом меморандуме, который заключался не втайне, а явно, завышены в разы. Этот проект разорил бы систему здравоохранения области, которая несла бы обязательства до 4,5 млрд рублей в год", — заявлял министр.

В мае правительство Самарской области через суд добилось расторжения инвестиционного меморандума с СМТ. Обращение в суд в областном министерстве экономического развития объясняли нарушениями существенных условий меморандума, допущенными компанией.

Сергей Шатило заявил, что СМТ возможно будет предъявлять к правительству региона претензии в части погашения понесенных затрат.





Напомним также, что в феврале 2017 года Самарское УФАС России вынесло решение о другом антиконкурентном соглашении, где участвовали ООО "СМТ", ООО "ЦЭХ-Здоровье", ООО "Медсимвол", министерство здравоохранения Самарской области, ООО "ДжиИ Хэлскеа" и ГБУЗ "СОКБ им. В. Д. Середавина" и нарушили п. 2 ч. 1 ст. 11, ст. 16 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции на аукционе по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования, установленного в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области. Это решение антимонопольного органа стало поводом для возбуждения уголовного дела.



Сейчас уголовное дело директора ООО "СМТ" и его заместителя, а также сотрудников ООО "СМТ" и ООО "ДжиИ Хэлскеа", обвиняемых по статьям 178, 204 УК РФ, заместителя министра здравоохранения Самарской области и руководителя департамента министерства, обвиняемых по ч. 1 ст. 286 и ст. ст. 33, 178 УК РФ, рассматривается судом.



"Одной из важнейших задач ФАС России сегодня является контроль за соблюдением конкурентных процедур и правил при реализации национальных проектов, одним из которых является национальный проект "Здоравоохранение". Реализацией нацпроектов должны заниматься компании, предложившие на конкурентных торгах лучшие условия, а не те, что умеют "договариваться", — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.