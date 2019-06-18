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Облправительство Власть и политика

Инвалиды боевых действий смогут ездить в городах области бесплатно

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, правительство региона опубликовало распоряжение о мерах по организации пассажирских перевозок инвалидов боевых действий на общественном транспорте в городах области. Его подписал и.о.первого вице-губернатора — председателя правительства Виктор Кудряшов.

Для оказания социальной поддержки инвалидам в Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти и Чапаевске предлагается ввести бесплатный проезд на муниципальных маршрутах. Инвалид должен будет предъявить удостоверение установленного образца.

Отметим, что в Самаре уже с 2011 года существует постановление администрации города о бесплатном проезде, в том числе, для инвалидов боевых действий, наряду с ветеранами ВОВ, узниками концлагерей и т. д.

В администрациях остальных городов области необходимо будет рассмотреть возможность принятия нормативных актов, которые обеспечат инвалидам бесплатный проезд.

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