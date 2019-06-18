16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиняемому в убийстве юной спортсменки из Тольятти запросили более шести лет заключения Мошенничество или взятка: тонкости квалификации дела трех полковников ФСБ В Тольятти начался процесс по делу "маньяка с ножом" Торгового представителя из Кинеля будут судить за присвоение 835 тыс. рублей В Самаре начали судить трех полковников ФСБ

Суды Происшествия

Мужчина, купивший наркотики себе и другу, получил более четырех лет колонии

ЧАПАЕВСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

Чапаевский городской суд вынес приговор 48-летнему мужчине. Его обвиняли в сбыте наркотиков, а также их приобретении и хранении без цели сбыта. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

14 сентября 2018 г. мужчина приобрел у человека, личность которого следствие не установило, смесь, содержащую почти 3 г героина. Десятую часть купленного он в тот же день продал знакомому за тысячу рублей, а оставшийся наркотик оставил для себя. Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале, когда он возвращался домой.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30