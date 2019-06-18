Мужчина, купивший наркотики себе и другу, получил более четырех лет колонии

Чапаевский городской суд вынес приговор 48-летнему мужчине. Его обвиняли в сбыте наркотиков, а также их приобретении и хранении без цели сбыта. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

14 сентября 2018 г. мужчина приобрел у человека, личность которого следствие не установило, смесь, содержащую почти 3 г героина. Десятую часть купленного он в тот же день продал знакомому за тысячу рублей, а оставшийся наркотик оставил для себя. Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале, когда он возвращался домой.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.